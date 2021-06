Ruas de Budapeste renomeadas em protesto contra universidade chinesa na Hungria

As ruas em redor do local onde o presidente da Hungria, Viktor Orbán, apoia a instalação do primeiro campus de uma universidade chinesa na Europa ostentam agora placas com os novos nomes: "Rua da Liberdade para Hong Kong", "Rua Dalai Lama", "Rua Libertem os mártires Uígur" e "Rua Bispo Xie Shiguang", esta em homenagem a um padre católico chinês perseguido.

A China já considerou aquela atitude de contra a presença de um polo da Universidade Fudan na capital da Hungria como "deplorável".

"Ainda esperamos que o projeto não aconteça, mas, se acontecer, terão de suportar estes nomes", disse em conferência de imprensa o presidente da câmara da cidade, Gergely Karacsony, que já anunciou ser candidato às eleições primárias de uma aliança de seis partidos da oposição a Orban para encabeçar a uma candidatura contra o atual chefe de Estado húngaro nas eleições marcadas para o início de 2022.

O governo húngaro defende que um polo da Universidade de Fudan permitiria que milhares de estudantes húngaros, chineses e outros estudantes internacionais adquirissem diplomas de relevo internacional.

A abertura de um polo da Universidade Fundan na Hungria está a ser encarada como mais um passo na mudança diplomática que o governo de Orbán tem seguido, juntamente com o aumento da dívida da Hungria à China.

Para o projeto do polo universitário, segundo a AFP, documentos internos do governo húngaro revelam que este espera que a China conceda um empréstimo de 1.3 mil milhões de euros para cobrir a maior parte do investimento, estimado em 1.5 mil milhões de euros.

Na referida conferência de imprensa, Karacsony defendeu que os habitantes de Budapeste não querem a presença de uma universidade chinesa na cidade, muito menos paga pelos cidadãos húngaros.

"Não queremos aqui a universidade de elite e privada Fudan à custa dos contribuintes húngaros", cita a AFP.

As críticas à intenção húngara de apoiar a presença da Fundan e à aproximação da Hungria à China sucedem-se e Orbán está mesmo a ser encarado como o "cavalo de Troia" chinês e russo dentro da União Europeia e da NATO.

A China já reagiu à opção de toponímia da câmara de Budapeste através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, que considerou a escolha de nomes deliberadamente provocadores para Pequim como "deplorável".

"Alguns políticos húngaros estão a tentar fazer propaganda sobre a China para atrair atenções e estão a dificultar a cooperação sino-húngara. Isto é deplorável", cita a AFP.