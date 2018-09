Rugy e Maracineanu são os novos ministros de Macron

François de Rugy é o novo ministro de Estado e da Ecologia. Substitui Nicolas Hulot, o ecologista que saiu do governo a dizer que estava farto de mentir.



Roxana Maracineanu substitui Laura Flessel no Ministério dos Desportos.



São nomes conhecidos após uma reunião com Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu.



Esta remodelação acontece depois dessa demissão polémica e surpreendente, assumida em direto na rádio, pelo antigo responsável da Economia. A ministra do Desporto cessante anunciou demissão na manhã de hoje.



Para além desta remodelação, Emmanuel Macron deverá anunciar entretanto se avança em janeiro de 2019 para uma reforma fiscal que preveja a retenção na fonte.



A popularidade de Emmanuel Macron desceu três pontos numa semana. O presidente tem apenas 31 por cento da aprovação dos franceses, o que é ainda inferior à que François Hollande tinha ao fim de 16 meses no Eliseu.