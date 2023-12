Rui Duarte de Barros é o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau

Rui de Barros é um antigo primeiro-ministro guineense de um Governo de transição entre maio de 2012 e junho de 2014.

Barros é dirigente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) do qual é deputado no parlamento, entretanto, dissolvido pelo chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló.