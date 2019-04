Rui Pinto vence prémio Europeu de denunciantes

O pirata informático vence o prémio ao lado de Julian Assange, fundador do Wikileaks.



Foi o que apurou, em Estrasburgo, a enviada especial da Antena 1, Andrea Neves. O pirata informático foi detido na Hungria e chegou a Portugal no dia 21 de março, com base num mandado de detenção europeu.



Também hoje o Parlamento Europeu aprovou a primeira lei para os chamados whistleblowers de forma a apoiar quem age em prol do interesse público na União Europeia.



Um escudo legal para proteger os denunciantes de tentativas de intimidação ou represálias.