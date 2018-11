Rui Rio apoia Manfred Weber como candidato do PPE à Comissão Europeia

Lusa05 Nov, 2018, 16:07 | Mundo

"Nós ouvimos os dois candidatos, primeiro eu ouvi os dois, depois os delegados do PSD ouviram os dois candidatos. Só um é que pode ser o candidato e, nesse sentido, nós apoiamos o Manfred Weber, o candidato que é atualmente líder parlamentar do PPE no Parlamento Europeu", afirmou.

Rui Rio reiterou, contudo, que os dois candidatos "estão capazes de cumprir a função" e que o vencedor terá o apoio total do PSD.

O líder do PSD falava aos jornalistas à margem de uma reunião com a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (Confagri), no Porto.

Na corrida à sucessão a Jean-Claude Juncker estão o alemão Manfred Weber, atual líder do grupo parlamentar do PPE, e Alexander Stubb, antigo primeiro-ministro finlandês, os únicos candidatos da maior família política europeia à presidência da Comissão.

O candidato do PPE à presidência da Comissão Europeia será escolhido pelos delegados do partido no Congresso de Helsínquia, que decorre entre 07 e 08 de novembro.

Após as eleições europeias, em maio, caberá ao Conselho Europeu, compostos pelos chefes de Estado e de Governo dos membros da UE, designar um candidato à presidência da Comissão, o qual se submete depois a votação no Parlamento Europeu.

O Tratado de Lisboa determina que o resultado das eleições europeias seja tido em conta na escolha do presidente da Comissão, mas o Conselho não é legalmente obrigado a fazê-lo.