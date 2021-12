Rui Rio diz que Cabrita só se demitiu para não prejudicar eleitoralmente o PS

Em Barcelos, à margem da sessão de encerramento do congresso dos Autarcas Social-Democratas, Rio disse ainda, com ironia, que Francisca Van Dunem é a escolha certa para assumir a pasta da Administração Interna, uma vez que "não é para fazer nada"."Para mim, é notório que o ministro (Eduardo Cabrita) já devia ter saído, o primeiro-ministro quis mantê-lo, portanto corresponsabilizou-se por todos os dossiês e erros que foram acontecendo e agora lá combinaram entre os dois que é melhor sair, senão era um desgaste muito grande para o Governo", apontou o líder do PSD.Para Rui Rio, já houve "muitas razões e muitas alturas" para o ministro Eduardo Cabrita sair do Governo.

"Nunca saiu e (agora) não saiu por razões daquilo que era a gestão e os problemas que teve. Acabou por sair agora, não por isso mas para não prejudicar eleitoralmente o Partido Socialista, a menos de dois meses de eleições", disse ainda.





c/Lusa