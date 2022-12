Rússia acusa EUA de bloquear mecanismo de verificação de armas biológicas

Segundo o chefe da delegação russa na conferência, Konstantin Vorontsov, há "resistência" há mais de 20 anos por parte dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, para que a Convenção tenha esse mecanismo.

O embaixador russo Gennady Gatilov acrescentou que os países não alinhados concordam que esse instrumento existe para forçar o cumprimento da Convenção, mas insiste no argumento de que "o Ocidente continua a recusá-lo por razões políticas".

Apesar disso, segundo Vorontsov, "ainda há uma possibilidade de chegar a soluções mutuamente aceitáveis" e de criar uma base para avanços no próximo ciclo de negociações.

Os dois diplomatas russos também lembraram a exigência da Rússia de que os Estados Unidos forneçam pormenores sobre as suas alegadas atividades secretas em laboratórios biológicos ucranianos, alegação recorrente da diplomacia russa, mas não comprovada.

Moscovo garante que desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro, requisitou aos Estados Unidos informações confidenciais sobre essas atividades desenvolvidas por Kiev.

Washington responde que a sua cooperação com os laboratórios ucranianos é legítima e responde à necessidade de "melhorar a segurança biológica e o controlo de doenças".

"A Rússia não permitirá nenhuma atividade associada a patógenos altamente perigosos nas proximidades das nossas fronteiras", disse o embaixador russo, alegando que os EUA se recusaram a fornecer informações sobre essas operações ou a responder a perguntas da Rússia e da China a esse respeito, no Conselho de Segurança da ONU.

Questionado sobre se a Rússia estaria disposta a usar armas biológicas ou químicas na Ucrânia, Vorontsov afirmou que o seu país "está comprometido com as suas obrigações" e garantiu que as informações do Ocidente a sugerir essa possibilidade não passam de "especulações".

A atual ronda de conversações começou em Genebra em 28 de novembro e termina hoje, sem que, por agora, se anteveja um possível acordo ou avanço nas negociações.