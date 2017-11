Rússia acusa EUA de provocar Coreia do Norte

Jorge Almeida - RTP30 Nov, 2017, 18:15 | Mundo

“Eles têm que nos explicar o que pretendem”, foi com estas palavras que Sergei Lavrov respondeu aos jornalistas durante a sua visita à Bielorússia, momentos depois de ter questionado se Washington estava a querer destruir a Coreia do Norte.



É uma resposta às afirmações de Niki Halley, a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, que ameaçou destruir a Coreia do Norte no caso de haver uma guerra.







Moscovo recusou o pedido dos Estados Unidos na reunião do Conselho de Segurança, para cortar as relações com o regime de Pyongyang. A Rússia argumentou que a implementação de sanções não funciona e defende a via das negociações para solucionar a crise.

Washington pede corte de relações

Na reunião de emergência do conselho de segurança da ONU, os Estados Unidos pediram a todas as nações para cortarem as relações diplomáticas com o regime de Kim Jong-un.



A Rússia e a China são os principais países que ainda mantêm boas relações com Pyongyang.



A embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley, pediu à China para terminar o fornecimento de petróleo à Coreia do Norte, que constitui o principal motor para a produção nuclear.



O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês respondeu que o seu país “implementou sempre resoluções completas, abrangentes, sérias e rigorosas”.







Sendo a China o principal fornecedor de petróleo aos norte-coreanos, o presidente Trump escreveu uma mensagem no Twitter a lançar dúvidas sobre os esforços da China para conter o seu aliado.



The Chinese Envoy, who just returned from North Korea, seems to have had no impact on Little Rocket Man. Hard to believe his people, and the military, put up with living in such horrible conditions. Russia and China condemned the launch. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de novembro de 2017

Novo míssil levanta dúvidas

Depois do teste balístico realizado na quarta-feira, a Coreia do Norte disse estar na última fase do seu programa nuclear com mísseis que podem atingir a totalidade do território dos Estados Unidos.Na verdade, o último míssil a ser lançado foi o que atingiu a maior altitude (4.500 quilómetros, dez vezes acima da órbitra da Estação Espacial Internacional), mas os especialistas em defesa levantam dúvidas sobre a capacidade do míssil equipado com uma ogiva nuclear voltar a entrar na atmosfera terrestre.