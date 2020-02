Rússia acusa Israel de usar civis como escudos durante ataque aéreo

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o Airbus-320 que fazia a rota Teerão-Damasco teve que aterrar na base aérea russa de Jmeimim, província de Lataquia, na sequência das manobras que envolveram F-16 israelitas e as anti-aéreas sírias.





De acordo com a versão de Moscovo, quatro caças F-16 israelitas estavam esta quinta-feira envolvidos numa acção contra posições sírias nos arredores de Damasco a partir de espaço aéreo israelita, quando as forças sírias responderam ao ataque.





Para escapar ao fogo das anti-aéreas de Bashar Al-Assad, os caças israelitas terão aproveitado a passagem de um Airbus-320 russo que se dirigia para o aeroporto internacional de Damasco, capital síria. Não foi revelada a companhia aérea em causa.





“O Estado-Maior de Israel conduz operações militares usando aviões civis com passageiros como escudo para se proteger da resposta aos seus ataques”, denunciou o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, para acrescentar que "essas operações estratégicas israelitas. Infelizmente, isso demonstra desprezo pela vida de centenas de civis inocentes".





O porta-voz acusou Israel de saber bem que se tratava de um voo comercial com 172 pessoas a bordo.





O Observatório Sírio para os Direitos Humanos avançou que nos incidentes desta quinta-feira 23 combatentes acabaram por morrer no ataque israelita lançado ao amanhecer perto de Damasco. Esta foi uma das ações mais mortíferas que Israel já levou a cabo na Síria.

Israel visa território sírio

Foram pelo menos três os ataques israelitas de grande envergadura na Síria desde 2017.





No verão passado, o Tsahal indicou ter lançado um ataque contra a base síria de Aqraba, a sudeste da capital, com vista a sabotar uma operação com drones carregados de explosivos destinados a alvos israelitas.





Em março de 2017, o Exército de Damasco disparou mísseis terra-ar SA5 contra combatentes da Força Aérea Israelita que estavam a atacar alvos do Hezbollah. Um dos rockets lançados a partir da Síria foi intercetado e destruído no norte de Jerusalém.





Em 2018, as defesas antiaéreas da Síria abateram um F-16 israelita que participava numa missão em território sírio. Os dois pilotos conseguiram ejectar-se e foram depois resgatados.