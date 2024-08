Rússia acusa Ucrânia de usar armas ocidentais para destruir ponte

Foto: Reuters (arquivo)

Na última noite, a defesa aérea da Ucrânia abateu 14 drones russos disparados em seis regiões do sul e centro do país.



Kiev continua a avançar na região fronteiriça russa de Kursk e diz estar a fazer prisioneiros para forçar negociações.



O governador da região russa de Belgorod, vizinha de Kursk, revelou no Telegram que vai evacuar e encerrar o acesso a cinco aldeias.