Rússia acusada de crime de guerra em Kramatorsk

"Na manhã de 8 de abril, várias centenas de civis estavam à espera na estação quando um míssil balístico equipado com uma ogiva de munições de fragmentação explodiu (...), matando pelo menos 58 civis e ferindo mais de 100. Os comandantes russos responsáveis por ordenar o ataque, que utilizaram uma arma inerentemente indiscriminada num conhecido grande centro de retirada de pessoas, deviam ser investigados e responsabilizados", sustentou a ONG.

"O ataque ilegal e terrível da Rússia à estação ferroviária de Kramatorsk matou e feriu civis que tentavam desesperadamente fugir dos combates", disse um responsável da HRW ligado à investigação de crises e conflitos Richard Weir.

"Os efeitos brutais das munições de fragmentação sobre multidões de pessoas deviam constituir razão suficiente para que as forças russas deixem de utilizar estas armas proibidas", defendeu.

A HRW visitou a cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk, entre 14 e 24 de maio, para investigar o ataque e as consequências.

Os investigadores entrevistaram 69 pessoas, incluindo sobreviventes do ataque, familiares dos mortos, socorristas, médicos, pessoal hospitalar, funcionários governamentais e investigadores do Governo ucraniano.

A HRW e a SITU Research analisaram mais de 200 vídeos e fotografias e realizaram uma análise espacial e temporal do ataque. Os investigadores também analisaram imagens de satélite e inspecionaram uma antiga posição militar russa perto da aldeia de Kunie, na região de Kharkiv, um possível local de lançamento do míssil.

Nos dias anteriores ao ataque, dezenas de milhares de pessoas de toda a zona oriental do Donbass viajaram através da estação ferroviária de Kramatorsk, no âmbito de uma retirada encorajada e facilitada pelas autoridades locais.

Na manhã do ataque, mais de 500 civis foram reunidos na estação com os pertences, à espera de comboios para os levar para um local mais seguro no oeste da Ucrânia.

"A Rússia negou ter atacado a estação de comboios de Kramatorsk e afirmou repetidamente que as suas forças já não utilizam o sistema de mísseis Tochka-U. Contudo, a Human Rights Watch encontrou provas de que as forças russas tinham veículos de lançamento Tochka e mísseis Tochka na área em redor da aldeia de Kunie - a noroeste de Kramatorsk e dentro do alcance de tiro de 120 quilómetros da estação de comboios - por volta da altura do ataque, e que as forças russas lançaram regularmente ataques, a partir de posições à volta de Kunie, durante este período", pode ler-se na descrição da investigação da HRW.

"As munições de fragmentação são proibidas pelo direito internacional devido ao efeito indiscriminado generalizado e ao perigo a longo prazo para os civis", sublinhou ainda a ONG.