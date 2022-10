Rússia admite encontro entre Putin e Biden na cimeira do G20

O chefe da diplomacia de Moscovo sublinhou que o seu país só irá recorrer a armas nucleares no caso de ser atacado. Bombardeamentos com armas de alta precisão, com o objectivo de destruir centrais de energia - é assim que o Ministério da Defesa da Rússia descreve os mais recentes ataques à Ucrânia.