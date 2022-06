Rússia admite que guerra pode alastrar-se ao Ocidente

Os Estados Unidos vão enviar novos mísseis de maior alcance e precisão para a Ucrânia. A Rússia avisa que o fornecimento desse armamento vai agravar o risco de confronto direto com um terceiro país, uma ameaça deixada pelo ministro russo dos Negócios Estrangeiros.