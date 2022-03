Rússia admite utilizar armas nucleares caso existência esteja em risco

Foto: Serviços de emergência da Ucrânia via Reuters

A Rússia admite utilizar armas nucleares caso a existência do país esteja em risco. Essa hipótese foi admitida pelo porta-voz do Kremlin numa entrevista à CNN Internacional, na qual Dmitry Peskov disse também que Vladimir Putin ainda "não atingiu todos os objetivos" na Ucrânia.