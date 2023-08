Rússia afirma ter abatido 42 drones ucranianos sobre a Crimeia

O Ministério da Defesa da Rússia disse ter abatido, esta sexta-feira, um míssil S-200 sobre a região de Kaluga, que faz fronteira com a região de Moscovo.

Uma tentativa de ataque de Kiev contra "alvos civis no território da Federação Russa foi frustrada", disse o Ministério da Defesa na plataforma de mensagens Telegram.A agência de notícias estatal russa TASS informou também, citando fontes dos serviços aéreos, que os aeroportos internacionais de Moscovo, Vnukovo e Domodedovo foram encerrados ao tráfego aéreo na madrugada.O governador de Kaluga confirmou que o ataque não provocou vítimas.

Ucrânia ataca Crimeia

"De acordo com dados preliminares, vários drones foram destruídos sobre o mar na área do cabo Chersonese", disse o governador Mikhail Razvojaev.

Na quinta-feira, Kiev anunciou ter lançado uma “operação especial” na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e hasteado a bandeira ucraniana, um êxito simbólico no Dia da Independência da Ucrânia neste bastião considerado inexpugnável por Moscovo.



O presidente ucraniano confirmou a operação mas salientou que ainda é cedo para falar na recuperação daquele território.



"Sim, são os nossos rapazes que lá estão. Está a correr bem, não há baixas, pelo menos não há baixas do nosso lado, o que é bom", sustentou o presidente ucraniano na quinta-feira, em conferência de imprensa conjunta com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Presidencial, em Kiev.