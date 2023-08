Rússia agradece aos BRICS esforços para solução pacífica

"Agradecemos aos nossos colegas dos BRICS que participam de modo ativos na intenção de pôr fim a esta situação e conseguir uma solução justa por meios pacíficos", disse o chefe de Estado russo durante a sua intervenção por videoconferência na cimeira que decorre em Joanesburgo, citado pela agência de notícias EFE.

Putin é o grande ausente da cimeira porque decidiu não voar para Joanesburgo por o receio de ser detido, no seguimento do mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional por presumíveis crimes de guerra na Ucrânia, tendo responsabilizado novamente o Ocidente pela guerra no país.

"Quero destacar que justamente a ânsia de conservar a hegemonia a nível mundial foi o que conduziu à grave crise na Ucrânia", afirmou, explicando que, "primeiro, com a ajuda dos países ocidentais, levou-se a cabo um golpe de Estado anticonstitucional e logo começou uma guerra contra as pessoas que não estiveram de acordo com esse golpe, uma guerra cruel, de extermínio, durante oito anos".

Nessas circunstâncias, apontou, "a Rússia tomou a decisão de apoiar as pessoas que lutam pela sua cultura, pelas suas tradições, pela sua língua, pelo seu futuro", e acrescentou: "As nossas ações na Ucrânia só pretendem pôr fim a esta guerra desencadeada pelo Ocidente e pelos seus satélites na Ucrânia contra os habitantes de Donbass".

Sobre a possibilidade de os BRICS serem alargados a mais países, Putin deu o seu acordo e disse que tudo fará para cumprir as decisões que saiam da cimeira de Joanesburgo.

"Temos a intenção de fazer tudo para promover efetivamente o cumprimento de todas as decisões que sejam tomadas nesta cimeira, incluindo as referentes à sua ampliação", afirmou, concluindo que a presidência da Rússia dos BRICS estará focada no fortalecimento do multilateralismo para garantir um desenvolvimento global e uma segurança justas.

A Rússia, enquanto anfitriã da próxima cimeira dos BRICS, vai celebrar mais de 200 atividades e eventos em dez cidades, incluindo a própria cimeira, que terá lugar em outubro de 2024 em Cazã, a capital do Tartaristão.