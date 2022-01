Rússia aguarda resposta dos EUA sobre exigência de travão à expansão da NATO

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros diz que Moscovo aceita uma participação dos Estados Unidos na mediação do conflito com a Ucrânia. E afirma que está a aguardar respostas de Washington sobre a exigência de não ampliação da NATO, antes de retomar as negociações.