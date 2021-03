Rússia. Alexei Navalny declara greve de fome para exigir cuidados médicos

Numa carta escrita à mão e publicada nas redes sociais, Alexei Navalny afirma que os apelos diários por assistência médica e medicamentos adequados foram ignorados pelas autoridades prisionais e, por isso, decidiu entrar em greve de fome.”, escreveu Navalny. O principal opositor do Kremlin disse, na semana passada, que a sua saúde se estava a deteriorar, queixando-se de dores agudas nas costas e na perda direita. Por sua vez,Agora, Navalny escreve na carta que a dor se alastrou para a perna esquerda. “Já não sinto algumas partes da minha perna direita, e agora da minha perna esquerda”, escreveu. “Não quero perder as duas pernas. Não seria justo”, apelou o líder da oposição.”, diz ainda Navalny na carta.“Exijo que um médico me consulte e, até que isso aconteça, estou a declarar uma greve de fome”, acrescenta. O líder da oposição russa disse ainda na carta ser vítima deA administração penitenciária assegurou, por sua vez, que Navalny está a ser tratado de acordo com a lei e nega que o opositor russo esteja a ser acordado de hora em hora. “”, disse a administração penitenciária em comunicado, acrescentando que os controlos habituais dos reclusos durante a noite foram efetuados de acordo com a lei e “não prejudicam o resto dos reclusos”.

Médicos alertam para “consequências graves”

Cerca de 500 médicos publicaram no domingo uma carta aberta a exigir assistência médica ao político russo.







”, assinala a petição divulgada nas redes sociais.”, alertaram os médicos.

Navalny diz que após os apelos por cuidados médicos, apenas recebeu comprimidos anti-inflamatórios e cremes.

Navalny foi detido em Moscovo em fevereiro quando regressava de Berlim, onde permaneceu durante cinco meses a recuperar de um envenenamento com um agente nervoso do tipo novitchok, uma substância desenvolvida por militares soviéticos nos anos 1970.(por lavagem de dinheiro) ao não ter comparecido às autoridades competentes no ano passado, quando se encontrava em convalescença na Alemanha. Desde 11 de março que Navalny se encontra detido numa colónia penitenciária a 100 quilómetros de Moscovo.Vários países e instituições do Ocidente têm exigido a libertação de Navanly, nomeadamente o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que considerou mesmo que a sentença aplicada ao principal opositor do presidente russo Vladimir Putin teve por base motivações políticas. Moscovo, por sua vez, classificou os apelos à libertação de Navalny como interferências inaceitáveis nos assuntos internos.

Os apoiantes do opositor russo já anunciaram que pretendem organizar aquele que será o maior protesto anti-Kremlin na história russa moderna durante esta primavera. Os aliados de Navalny afirma que cerca de 360 mil pessoas já anunciaram que vão participar no protesto a exigir a libertação do político. A meta é chegar às 500 mil pessoas. As autoridades russas já disseram que tais manifestações são ilegais.