Rússia anuncia envio de 300 instrutores militares

"Para ajudar Bangui a reforçar as capacidades defensivas da República Centro-Africana, a Rússia respondeu rapidamente ao pedido do governo e enviou 300 instrutores adicionais para a formação do exército nacional", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado.

A diplomacia russa declarou ter notificado da decisão o comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas, criado pela Resolução 2127, sobre sanções contra a República Centro-Africana.

No dia anterior, um diplomata russo de alto nível, Mikhail Bogdanov, tinha indicado que Moscovo não tinha enviado tropas para o país, mas tinha lá pessoal ao abrigo de acordos "sobre a formação de quadros e o trabalho dos nossos instrutores".

O porta-voz do governo centro-africano, Ange Maxime Kazagui, tinha avançado que "várias centenas" de soldados e equipamento pesado russo tinham sido enviados para o país ao abrigo de um acordo de cooperação bilateral, sem especificar o número exato nem a data da chegada.

A diplomacia russa manifestou também "grande preocupação" com os acontecimentos dos últimos dias na República Centro-Africana, que levaram a "uma grave deterioração da situação de segurança".

Os líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território da RCA e conduzem uma ofensiva no norte e oeste do país, anunciaram na sexta-feira à criação de uma coligação e ameaçaram atacar se detetarem a existência de fraudes nas eleições de domingo.

As eleições gerais de 27 de dezembro na República Centro-Africana vão ser disputadas por 17 candidatos à presidência, incluindo o atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, numa votação que vai também decidir a composição do parlamento.

Faustin Archange Touadéra procura um segundo mandato, sendo apontado como o favorito à vitória.

A República Centro-Africana foi devastada pela guerra civil depois de uma coligação de grupos armados dominados por muçulmanos, a Séléka, ter derrubado o regime do Presidente François Bozizé em 2013.

Os confrontos entre a Séléka e milícias cristãs e animistas anti-Balaka provocaram milhares de mortes.

A recém-criada coligação reúne agora grupos das milícias Séléka e anti-Balaka contra o regime do Presidente Faustin Archange Touadera.

Desde 2018, a guerra evoluiu para um conflito de baixa intensidade no qual grupos armados competem pelo controlo dos recursos do país, principalmente gado e minerais, e cometem regularmente abusos contra a população civil.

Portugal tem atualmente na RCA 243 militares, dos quais 188 integram a missão da ONU (Minusca) e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro general Neves de Abreu, até setembro de 2021.