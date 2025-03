Rússia anuncia expulsão de dois diplomatas britânicos

De acordo com o comunicado do serviço de informações russo, a medida foi adotada porque os diplomatas terão fornecido informações falsas para obter autorização de entrada na Rússia e porque foram detetados indícios de espionagem nas atividades dos dois diplomatas.

"Por estas razões, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, em cooperação com os serviços competentes, decidiu revogar as acreditações de Alkesh Odedra e Michael Skinner", declarou o FSB, acrescentando que ambos devem abandonar o país no prazo de duas semanas.

Odedra ocupa o cargo de segundo secretário na embaixada do Reino Unido na Rússia, enquanto Skinner é marido de uma primeira secretária na legação britânica sendo titular de passaporte diplomático.

O FSB, citado pelas agências de notícias russas, sublinhou que o uso de informações falsas no pedido de entrada na Rússia é punível por lei.

Os alegados atos de espionagem não foram especificados.