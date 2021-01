Rússia anuncia expulsão de dois diplomatas dos Países Baixos

Casos semelhantes multiplicaram-se na Europa nos últimos meses - Bulgária, Áustria, República Checa, Noruega - num cenário de crescente tensão entre a Rússia e o Ocidente.

"Guiado pelo princípio da reciprocidade, o lado russo decidiu expulsar da Federação Russa dois diplomatas da embaixada dos Países Baixos em Moscovo", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado, acrescentando que uma nota com esta decisão foi entregue ao encarregado de negócios holandês na capital russa.

"As autoridades holandesas recorreram mais uma vez ao seu método preferido, para fazer avançar acusações infundadas e falsas", referiu a nota da diplomacia russa, denunciando uma "medida hostil e provocadora".

Os dois diplomatas holandeses têm duas semanas para deixar a Rússia, referiu o comunicado.

No início de dezembro, as autoridades dos Países Baixos expulsaram dois diplomatas russos - seguindo dados do serviço de informações e segurança holandês (AIVD) -, alegando que a decisão foi tomada após a descoberta de que os visados estavam a espiar a indústria de alta tecnologia do país.

A AIVD acusou esses cidadãos russos, credenciados nos Países Baixos como diplomatas na embaixada Russa em Haia, de serem oficiais dos serviços de informações russos (SVR).