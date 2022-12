Rússia anuncia manobras navais com a China

“O principal objetivo dos exercícios é fortalecer a cooperação naval entre a Rússia e a China, de modo a manter a paz e a estabilidade na região da Ásia-Pacífico”, esclareceu em comunicado o Ministério da Defesa da Rússia.



Segundo Moscovo, as manobras conjuntas vão realizar-se entre 21 e 27 de dezembro no Mar da China Oriental e incluem o disparo de mísseis, artilharia e equipamentos de guerra antissubmarino.



Do lado da Rússia será utilizado o míssil de cruzeiro Varyag, o navio de guerra Marshal Shaposhnikov e duas corvetas, avança a agência AFP. Já a China deverá usar dois contratorpedeiros, dois navios-patrulha, um navio de abastecimento e um submarino movido a diesel.



“Durante os exercícios serão usados aviões e helicópteros da Força Aérea da Frota do Pacífico da Marinha russa e da Marinha chinesa”, detalha o comunicado de Moscovo.



Já no final de novembro a Rússia tinha anunciado que vários bombardeiros russos e chineses realizaram exercícios estratégicos, entre os quais uma patrulha aérea sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental.



Desde 2012 que os dois países têm vindo a concretizar anualmente exercícios conjuntos. Nos últimos meses, perante as crescentes sanções impostas pelo Ocidente, a Rússia tem procurado fortalecer ainda mais as relações com os países asiáticos, em particular a China.



A guerra na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro deste ano pela Rússia, já causou a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).



Segundo as Nações Unidas, estão confirmados desde o início da guerra quase sete mil civis mortos e mais de dez mil feridos, sendo que estes números poderão estar muito aquém dos reais.



, esclareceu em comunicado o Ministério da Defesa da Rússia.Segundo Moscovo, as manobras conjuntas vão realizar-se entre 21 e 27 de dezembro no Mar da China Oriental e incluem o disparo de mísseis, artilharia e equipamentos de guerra antissubmarino.Do lado da Rússia será utilizado, avança a agência AFP. Já a China deverá usarmovido a“Durante os exercícios serão usados aviões e helicópteros da Força Aérea da Frota do Pacífico da Marinha russa e da Marinha chinesa”, detalha o comunicado de Moscovo.Já no final de novembro a Rússia tinha anunciado que vários bombardeiros russos e chineses realizaram exercícios estratégicos, entre os quais uma patrulha aérea sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental.Desde 2012 que os dois países têm vindo a concretizar anualmente exercícios conjuntos., em particular a China.A guerra na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro deste ano pela Rússia, já causou a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).Segundo as Nações Unidas, estão confirmados desde o início da guerra, sendo que estes números poderão estar muito aquém dos reais. c/ agências