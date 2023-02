Rússia reivindica quebra de linhas defensivas da Ucrânia em Lugansk

"A infantaria motorizada da região militar central rompeu a defesa disposta do inimigo numa zona de bosque da República Popular de Lugansk", indicou o Ministério em comunicado publicado na plataforma de mensagens Telegram.

Segundo a nota, as tropas ucranianas "deslocaram-se desordenadamente a uma distância de até três quilómetros das posições que ocupavam".

O Ministério destacou que a segunda linha defensiva do inimigo, ainda mais fortificada do que a primeira, não resistiu ao avanço das tropas russas.

A câmara Alta do Parlamento russo vai realizar uma reunião extraordinária dia 22 de fevereiro, dois dias antes do primeiro aniversário da invasão, centrada na adoção de leis sobre a integração de quatro regiões na Federação Russa. "Os combatentes ucranianos deixaram as suas posições às pressas, sem levar os seus equipamentos e mortos", acrescenta-se na nota, que não especificou em que região de Lugansk ocorreu o avanço das tropas russas.

As regiões de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, assim como as de Zaporizhia e Kherson, no sul, foram anexadas pela Rússia a 30 de setembro do ano passado, embora Moscovo não controle a totalidade destes territórios. Ucrânia pede celeridade no envio de ajuda militar

Kiev instou os aliados a acelerar o ritmo da ajuda militar, numa altura em que os ministros da Defesa da NATO se reúnem em Bruxelas.

Duarte Valente – Correspondente da RTP em Bruxelas

Até agora, apenas Portugal e a Alemanha se comprometeram a enviar para a Ucrânia tanques Leopard 2.O Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia não confirmou contratempos significativos em Lugansk na sua atualização diária sobre a situação no terreno. Acrescenta que as unidades ucranianas tinham repelido ataques nas áreas de 20 povoações, incluído Bakhmut e Vuhledar.Já o analista militar ucraniano Oleh Zhdanov fala de "combates junto a cada habitação de Bakhmut".“A situação continua a ser extremamente difícil, mas o controlo das nossas forças na linha da frente não se perdeu”, acrescentou.A invasão russa - justificada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

Ajuda humanitária à Ucrânia

A ONU pediu 5,2 mil milhões de dólares parra cobrir as necessidades humanitárias de 11,1 milhões de pessoas na Ucrânia e de 4,2 milhões de refugiados em países europeus.

“Quase um ano depois, a guerra continua a causar diariamente morte, destruição e deslocados”, afirmou Martin Griffiths, responsável pelos assuntos humanitários das Nações Unidas. Em 2023, as agências humanitárias da ONU vão necessitar de 3,9 mil milhões de dólares para ajudar 11,1 milhões de pessoas na Ucrânia e 1,7 mil milhões para satisfazer as necessidades de 4,2 milhões de refugiados.



“Devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para chegar às comunidades mais difíceis de alcançar, incluindo as que estão na linha da frente. O sofrimento do povo ucraniano está longe de ter terminado. Continuam a necessitar de apoio internacional”, acrescentou Martin Griffiths.



A maior parte do apoio aos refugiados vai para a Polónia, o principal país de acolhimento na Europa Ocidental.



Até janeiro, cerca de 4,9 milhões de ucranianos tinham-se registado sob o regime de proteção temporária da União Europeia.



Cerca de 86 por cento dos refugiados são mulheres e crianças.

c/ agências