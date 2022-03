Rússia assegura que não pretende mudar o Governo de Kiev

"A operação militar especial em curso foi apenas uma resposta aos passos criminosos de Kiev em direção a essas repúblicas (separatistas pró-Rússia de Donetsk e Luhansk), uma medida oportuna e preventiva", disse Patrushev durante uma reunião com o seu colega argelino, Nureddin Makri.

"Foram encontrados documentos com provas de que Kiev estava a preparar um ataque em grande escala e pretendia destruí-las", disse Patrushev, referindo-se a uma informação que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu no domingo como sendo "falsa".

"Portanto, o objetivo da nossa operação especial na Ucrânia não é a mudança de regime em Kiev, como estão a tentar apresentar junto do Ocidente, mas a proteção das pessoas contra o genocídio, a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia", acrescentou Patrushev.

O secretário do Conselho de Segurança russo repetiu, desta forma, o mesmo argumento do Kremlin para justificar o que Moscovo chama de "operação militar especial" na Ucrânia.

Patrushev, citando informações não corroboradas independentemente, referiu que no início deste ano as autoridades de Kiev "recusaram-se abertamente a implementar os Acordos de Minsk sobre um acordo pacífico no Donbass, anunciaram planos para produzir armas nucleares no país e também reuniram um grupo de forças armadas de quase 100.000 soldados com armas pesadas nas fronteiras orientais da Ucrânia".

"Nas condições atuais, a Rússia não podia ficar parada. Segundo a sua Constituição, era obrigada a proteger os seus compatriotas pró-russos" nas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, disse Patrushev.

"No nosso lugar, qualquer Estado faria isto", justificou o secretário do Conselho de Segurança russo.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou pelo menos 1.119 civis, incluindo 139 crianças, e feriu 1.790, entre os quais 200 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.