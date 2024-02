Rússia assumiu o controlo total de Avdivka, no leste da Ucrânia

As tropas ucranianas retiraram da cidade. A Rússia esteve 10 anos a tentar conquistar Avdivka, e passou os últimos 4 meses a lançar um assalto à pequena cidade do Donbass.

O presidente Zelensky disse que a decisão de retirar foi correta e destinou-se a salvar o maior número de vidas possível.



Na conferência de segurança de Munique, o Presidente Ucraniano afirmou ainda que as ações das tropas ucranianas na linha-da-frente estão limitadas pela falta de munições e de mísseis de longo alcance do Ocidente, o que permitiu à Rússia adaptar-se à situação no campo de batalha.