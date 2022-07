Russia ataca Mykolaiv com dez mísseis

A Rússia garante que assumiu o controlo de Lysychansk, na província de Lugansk, no Donbass. Os militares de Kiev respondem, no entanto, que não desistiram de lutar pela localidade. Esta manhã, quatro pessoas morreram do lado russo da fronteira, após uma série de "fortes explosões" na cidade de Belgorod.