Rússia ataca Odessa menos de 24 horas após assinatura do acordo para exportação de cereais

O ataque ao porto de Odessa, ocorrido nem 24 horas depois da assinatura do acordo dos cereais, leva as autoridades da Ucrânia a afirmar que esta investida extravasa as suas fronteiras. Reportagem em Odessa dos enviados da RTP, António Mateus e Cláudio Calhau.