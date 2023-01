Rússia atacou mercado nos arredores de Kharkiv

Foto: Sofiia Gatilova - Reuters

Moscovo continua a insistir que do bombardeamento que lançou no domingo sobre Kramatorsk, na Ucrânia, resultaram centenas de mortos entre os militares que se encontravam no local, mas as autoridades ucranianas desmentem a existência de vítimas.