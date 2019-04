Rússia bloqueia apelo da ONU para deter avanço das forças de Haftar

Lusa08 Abr, 2019, 07:38 | Mundo

A delegação russa tinha pedido que esta declaração formal do Conselho de Segurança (CS) apelasse a todas as forças armadas líbias, e não apenas às do marechal Haftar, para cessarem os combates, segundo as fontes diplomáticas.

Como esta proposta russa de alteração do texto foi rejeitada pelos Estados Unidos, a Rússia opôs-se à adoção da declaração, indicaram os diplomatas.

Na sexta-feira, após uma reunião à porta fechada sobre a crise na Líbia, o CS apelou, numa declaração de imprensa, ao Exército Nacional Líbio (ANL), a força paramilitar comandada pelo marechal Haftar, para "cessar a sua ação militar".

O Reino Unido propôs, então, à aprovação dos 15 membros do Conselho de Segurança um texto mais formal, mas a Rússia opôs-se a esse texto. Ora, todas as declarações do CS têm que ser adotadas por unanimidade.

O documento britânico instava as forças do marechal Haftar a porem fim a toda a atividade militar e exortavam todas as forças armadas líbias, incluindo as do Governo de União Nacional (GNA), a retrocederem.

O GNA, com sede em Tripoli e cujo primeiro-ministro é Fayez al-Sarraj, é apoiado pela ONU.

O texto apresentado pelo Reino Unido apelava para que "aqueles que estão a sabotar a paz e a segurança da Líbia por isso sejam responsabilizados", uma formulação que tinha claramente como destinatário o ANL do marechal Haftar, e reiterava o apoio do Conselho de Segurança à conferência nacional que deverá realizar-se em breve com vista à realização de eleições naquele país.