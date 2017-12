Rússia classifica nove `media` norte-americanos como "agentes estrangeiros"

Lusa05 Dez, 2017, 09:43 | Mundo

As rádios Voice of America e Radio Free Europe/Radio Liberty, financiadas pelo Congresso dos Estados Unidos, e outros sete órgãos de comunicação afiliados, foram classificados como "exercendo funções de um agente estrangeiro", segundo um comunicado publicado pelo Ministério da Justiça russo.

No final do mês passado, o Presidente russo, Vladimir Putin promulgou uma lei que permite classificar qualquer órgão de comunicação social internacional de "agente do estrangeiro" mediante decisão do Ministério da Justiça, numa reação à mesma exigência feita ao canal estatal russo RT (antiga Russia Today) que teve de se registar sob essa designação nos Estados Unidos.

O Kremlin tinha já afirmado ser "impossível deixar sem resposta as ações hostis" dos Estados Unidos contra a cadeia de televisão russa RT, cujos correspondentes foram privados das suas acreditações de imprensa no Congresso dos Estados Unidos.

A figura de "agente estrangeiro", que implica diversas limitações, foi criada nos Estados Unidos em 1938 para contrariar a propaganda nazi.

Em resposta à decisão unânime do Comité executivo dos correspondentes de Rádio e Televisão do Congresso dos Estados Unidos de retirar as acreditações de imprensa à RT, o parlamento russo aprovou então uma emenda que permitiu incluir meios informativos na categoria de "agentes estrangeiros" que, até agora, era apenas dirigida às organizações não-governamentais financiadas a partir do exterior.

DM (PCR) // EJ