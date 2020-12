Rússia condena decisão dos EUA de reconhecer soberania de Marrocos no Saara ocidental

"Aquilo que os americanos fizeram constituiu uma decisão unilateral que sai completamente do quadro do direito internacional", declarou o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Mikhail Bogdanov, citado pelas agências noticiosas Ria Novosti e TASS.

O mesmo responsável acrescentou que esta decisão não respeita "as decisões da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com as quais os próprios americanos estavam de acordo".

A questão do Saara ocidental opõe desde há décadas Marrocos aos independentistas sarauís.

A Frente Polisário, movimento independentista sarauí, exige um referendo de autodeterminação previsto pela ONU, enquanto Marrocos, que controla mais de dois terços deste vasto território desértico e antiga colónia de Espanha, propõe um plano de autonomia sob a sua soberania.

Trump, que abandona a Casa Branca em 20 de janeiro, indicou ter assinado na quinta-feira uma proclamação que reconhece a soberania marroquina sobre o disputado território, enquanto anunciava o compromisso de Rabat para a normalização das relações diplomáticas com Israel.

Numa referência ao estabelecimento destas relações, Bogdanov assinalou que Moscovo considera "necessário estabelecer ligações, na medida em que sempre existiu em Marrocos uma importante comunidade judia, contactos históricos e humanos que se mantiveram".

Sob o impulso da administração de Donald Trump, Marrocos é o quatro país do mundo árabe a anunciar desde agosto o início ou reinício das relações diplomáticas oficiais com Israel, após os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão.