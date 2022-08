Rússia condena "prática perigosa" de Israel atacar a Síria

"Condenamos veementemente a prática perigosa de Israel de realizar ataques contra território sírio, incluindo o alarmante episódio de 10 de julho, quando o aeroporto internacional de Damasco foi atacado e, mais tarde, o porto de Tartus", disse Lavrov, durante uma conferência de imprensa conjunta com Mekdad.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse ainda que o seu país exige de Israel "respeito pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e, antes de mais, respeito pela soberania e integridade territorial" da Síria.

Lavrov sublinhou que este comportamento também se deve exigir a "vários outros países que realizam atividades ilegais na Síria" e informou que conversou com seu homólogo sírio sobre as ações dos EUA na região, acusando-as de "estimularem o separatismo" e de "contrariarem as resoluções do Conselho de Segurança da ONU".

O chefe da diplomacia russa acrescentou que Moscovo e Damasco estão satisfeitos com o curso da normalização das relações entre a Síria e outros países da Liga Árabe, mostrando-se disponível para "ajudar de todas as maneiras a desenvolver essa tendência positiva".