Rússia considera acusações dos EUA sobre "crimes contra a humanidade" tentativa de "demonizar" o país

O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoli Antonov, considerou hoje que as acusações de "crimes contra a humanidade" feitas no sábado pela vice-Presidente dos EUA contra as forças russas na Ucrânia são uma tentativa de "demonizar" o país.