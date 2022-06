Rússia culpa Ucrânia por falha de corredor humanitário em Severodonetsk

À semelhança do que aconteceu há semanas em Mariupol, também há agora centenas de civis que não conseguem sair de Severodonetsk. As forças russas pretendem tomar o complexo químico da região, o único reduto no Donbass que ainda não é controlado por Moscovo.