Rússia denuncia ataque contra Frota do Mar Negro e Crimeia

Por volta das 02:00 (04:00 em Lisboa), as Forças Armadas ucranianas "tentaram atacar o navio de patrulha da Frota do Mar Negro Sergey Kotov, no Mar Negro, com cinco embarcações navais não tripuladas", afirmou, em comunicado, o Ministério da Defesa russo.

O departamento chefiado por Sergey Shoigu disse que o ataque foi repelido e que as cinco embarcações foram destruídas pelo fogo das armas do navio de patrulha.

Meia hora depois, o exército russo "impediu uma tentativa" de Kiev "de efetuar um ataque terrorista com drones" contra a Crimeia, acrescentou a nota.

De acordo com Moscovo, as defesas antiaéreas destruíram um total de 11 veículos aéreos não tripulados sobre a península, anexada pela Rússia em 2014.

Meios de comunicação social ucranianos noticiaram hoje explosões na cidade de Eupatoria, no oeste da Crimeia, onde estão instaladas várias unidades militares e onde se situa o aeródromo militar de Saka, segundo a agência de notícias Ukrinform.

A Rússia denunciou, na quarta-feira, um ataque ucraniano com mísseis de cruzeiro a um estaleiro militar no porto de Sebastobol, na Crimeia, que danificou dois navios da frota do Mar Negro que estavam a ser reparados.

O Ministério da Defesa russo garantiu mais tarde que os navios danificados "serão totalmente reparados" e vão voltar ao serviço.