Rússia denuncia ataque das forças ucranianas em Belgorod

Segundo o governador da região, Viacheslav Gladkov, o ataque foi realizado a partir do território ucraniano.

"Uma mulher que mora na localidade ficou ferida", escreveu Gladkov na rede social Telegram, acrescentando que o incidente também causou danos materiais.

O governador acrescentou que visitará pessoalmente o local para avaliar os danos.

Em 01 de abril, a Rússia já tinha acusado Kiev de um ataque, realizado por um helicóptero, a um depósito de combustível em Belgorod, informação que não foi confirmada pelo lado ucraniano.

Belgorod está localizada a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia e a cerca de 70 quilómetros de Kharkiv, a cidade mais importante do leste da Ucrânia que está a sofrer com ataques das tropas russas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de cerca de 12 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo