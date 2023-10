Rússia denuncia ataque ucraniano com munições de fragmentação

"A cidade fronteiriça de Rilsk foi bombardeada com munições de fragmentação da Ucrânia", escreveu o governador de Kursk, Roman Starovoit, no plataforma de mensagens Telegram.

A mesma autoridade acrescentou ainda que "uma mulher foi ferida por estilhaços, foi hospitalizada”.

Várias habitações e carros foram danificados em diferentes partes da cidade, localizada perto da fronteira com a Ucrânia e Starovoit indicou ainda que foram encontradas munições por rebentar.

Recorde-se que esta semana, o governador da região vizinha de Bryansk, Alexandr Bogomaz, também denunciou um ataque com munições de fragmentação por parte da Ucrânia.

Os Estados Unidos anunciaram, em julho, que tinham fornecido este tipo de armamento ao exército ucraniano, gerando alguma polémica a utlização destas armas pelas forças ucranianas, uma vez que as munições podem causar muitas vítimas.



Numa entrevista transmitida no início de julho pelo canal CNN, o presidente norte-americano Joe Biden confidenciou ter tomado uma “decisão muito difícil” ao entregar estas armas à Ucrânia. A Rússia, por sua vez, criticou estes fornecimentos, embora o exército de Moscovo seja acusado de também utilizar este tipo de armamento na Ucrânia.



Kiev intensificou os ataques ao território russo nos últimos meses, como parte da sua contraofensiva para recuperar regiões ocupadas.

Numa outra publicação nas redes sociais, Starovoit denunciou também um ataque noturno de drones ucranianos contra infraestruturas em três distritos da província russa, que resultou em cortes de energia na região. Kiev diz que abateu 24 drones russos no sul e centro do país

A Força Aérea da Ucrânia informou que durante a noite, "os ocupantes atacaram a Ucrânia com drones ofensivos do tipo `shahed` desde sul", explicando que os lançamentos foram realizados a partir da Crimeia, península ocupada pela Rússia desde 2014.



De acordo com Sergei Bratchuk, da administração militar da região de Odessa, cinco dos drones foram intercetados sobre essa região ucraniana, que tem sido um alvo prioritário para a Rússia desde julho, quando as forças de Moscovo começaram a bombardear infraestruturas portuárias e agrícolas ucranianas.



Nove drones, continuou Bratchuk, foram abatidos sobre Kirovograd, onde um dos aparelhos aéreos não tripulados que não foi intercetado causou um incêndio.



As autoridades ainda não anunciaram a extensão dos danos.

C/ agências