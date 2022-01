Rússia desmantela grupo de piratas informáticos REvil a pedido dos EUA

Após uma operação dos serviços de segurança (FSB) e da polícia russa, "a existência deste grupo criminoso organizado foi encerrada", disse o FSB, acrescentando que as buscas realizadas "a pedido das autoridades americanas competentes" visava 14 pessoas e 25 endereços, permitindo a apreensão do equivalente a 426 milhões de rublos (aproximadamente 4,8 milhões de euros) e 20 carros de luxo.

O FSB não especifica quantas pessoas foram presas, mas divulgou vários vídeos com imagens das detenções dos membros do grupo, acusados de terem desenvolvido `software` nocivo e de terem organizado o desvio de fundos das contas bancárias de cidadãos estrangeiros.

No início de julho de 2021, este grupo de `hackers` de língua russa, também conhecido como Sodinokibi, reclamou a autoria do ataque de `ransomware` (ataque informáticos com pedido de resgate) contra a empresa de computadores americana Kaseya.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para que este atuasse contra os ataques realizados pela Rússia, sob pena de obrigar os Estados Unidos a tomarem "as medidas necessárias".

No início de novembro, autoridades europeias e norte-americanas anunciaram a detenção de sete piratas informáticos, no âmbito de uma operação internacional que visava o grupo REvil e o grupo de `ransomware` GandCrab.

O `ransomware` é uma forma de crime cibernético cada vez mais lucrativa através do qual os `hackers` criptografam os dados das vítimas e depois exigem dinheiro para os repor.

De acordo com o Departamento de Tesouro dos EUA, foram pagos neste país 590 milhões de dólares (cerca de 500 milhões de euros) em resgates no primeiro semestre de 2021.

Em maio passado, o sistema de gasodutos Colonial, a principal rede de distribuição de combustíveis no leste dos EUA, foi temporariamente encerrado, após um ataque de `ransomware`.

No mesmo mês, a empresa global de carnes JBS foi também alvo de um ataque semelhante, que paralisou a sua atividade na Austrália.