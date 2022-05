Rússia desmente que vá declarar guerra à Ucrânia a 9 de maio

A Rússia desmente que possa declarar guerra à Ucrânia no Dia da Vitória, na próxima segunda-feira. Dia 9 de Maio decorrem as comemorações da vitória da União Soviética sobre as forças nazis, na II Guerra Mundial. O ministério da defesa russo volta a avisar os países da NATO para as consequências do fornecimento de armas à Ucrânia.