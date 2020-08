Rússia destaca "contribuição inestimável" de Abe nas relações russo-japonesas

O porta-voz do Kremlin (Presidência russa), Dmitri Peskov, também elogiou Shinzo Abe pela "fidelidade ao princípio de querer sempre resolver os assuntos em desacordo, mesmo os mais difíceis, exclusivamente através do diálogo", segundo citaram as agências russas.

"Esperamos que o seu sucessor esteja igualmente empenhado em continuar o desenvolvimento das relações russo-japonesas", acrescentou o representante.

O primeiro-ministro nipónico, no cargo desde 2012, anunciou hoje a sua renúncia por motivos de saúde, após ter sido acometido por uma doença inflamatória intestinal que já o tinha forçado a deixar o poder em 2007.

"Decidi renunciar ao cargo de primeiro-ministro", disse Shinzo Abe em conferência de imprensa, explicando que sofreu uma recaída da sua doença crónica, colite ulcerosa.

A intenção de Abe, que já tinha sido avançada por órgãos de comunicação social nipónicos, foi confirmada depois de uma reunião com altos responsáveis partidários.

As relações entre a Rússia e o Japão têm sido historicamente marcadas por um contencioso territorial sobre quatro ilhas do arquipélago das Curilas, composto por mais de 50 ilhas.

Chamadas de "Kurilas do Sul" pela Rússia e "Territórios do Norte" pelo Japão, estas ilhas vulcânicas localizadas entre o mar de Okhotsk e o Oceano Pacífico estão no centro de tensões territoriais que impedem a assinatura de um tratado de paz desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Tóquio considera que as quatro ilhas, que contam com cerca de 20 mil habitantes e que foram anexadas pela então URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) em 1945, são uma "parte integrante do território do Japão".

Nos últimos anos, o Presidente russo, Vladimir Putin, e Shinzo Abe reuniram-se em várias ocasiões para tentar resolver este contencioso, mas sem grandes avanços.

Mesmo assim, os dois países têm manifestado esforços no sentido de dar continuidade às discussões.

Em 2019, os chefes da diplomacia dos dois países reuniram-se várias vezes para tentar encontrar uma solução para esta disputa territorial.