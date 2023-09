Rússia diz ter destruído quatro lanchas com soldados no Mar Negro

"Na parte noroeste do Mar Negro, (...) a aviação naval da Frota do Mar Negro destruiu quatro lanchas militares de fabrico norte-americano Willard Sea Force" que transportavam "grupos de desembarque das Forças Armadas da Ucrânia", disse o ministério.

Na plataforma de mensagens Telegram, o ministério disse que os barcos ucranianos viajavam em direção ao cabo Tarkhankut, localizado no oeste da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Na quarta-feira, o ministério disse ter destruído quatro barcos militares de Kiev que transportavam um total de até 50 membros das forças especiais, sem fornecer mais informações.

Em 24 de agosto, a Ucrânia anunciado ter realizado uma rara operação militar na península da Crimeia, durante a qual foi simbolicamente hasteada a bandeira ucraniana.

Unidades das forças especiais ucranianas vieram do mar, desembarcando a oeste da península, antes de partirem "sem perdas", segundo a inteligência militar ucraniana.

A Rússia também anunciou em 22 de agosto que havia "destruído" uma lancha que transportava soldados ucranianos perto da Ilha das Serpentes, no Mar Negro, depois de reivindicar, no mesmo dia, a destruição de um navio de reconhecimento.

Também hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse ter abatido um drone ucraniano na península da Crimeia, bem como uma segunda aeronave não tripulada na região russa de Kursk, junto à fronteira com a Ucrânia.

Drones ucranianos "foram destruídos no ar sobre o Mar Negro, perto da península da Crimeia e sobre o território da região de Kursk, pelos sistemas de defesa aérea em serviço", comunicou o Ministério da Defesa russo.

Numa nota publicada na plataforma de mensagens Telegram, o ministério disse que os dois ataques aconteceram por volta das 01:00 (23:00 de domingo em Lisboa).

No domingo, a Marinha ucraniana disse que seis soldados russos morreram num ataque contra um barco-patrulha militar da Rússia quando este realizava uma operação de desembarque no noroeste do Mar Negro.

"Seis ocupantes (...) morreram e mais dois (...) ficaram feridos", disse a Marinha ucraniana em comunicado, acompanhado de um vídeo onde se vê os militares russos a saltar do barco para descarregar material, possivelmente armas, quando ocorre uma grande explosão.

A Ucrânia tem intensificado os ataques no Mar Negro e na Crimeia com recurso sobretudo a `drones`, que já provocaram danos severos, como no navio de guerra russo Olenogorsky Gornyak e na ponte Kerch, que liga a península ao território continental da Rússia.

A Rússia afirmou ter abatido no sábado três drones navais ucranianos no Mar Negro que tinham como alvo a ponte Kerch, uma estrutura estratégica já atingida no verão.