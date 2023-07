Rússia diz ter evitado atentados contra duas personalidades mediáticas

Num comunicado, citado pela agência estatal Tass, o FSB adianta que, na sexta-feira, deteve em Moscovo e na região russa de Ryazan membros de um grupo neonazi chamado "Paragraph-88", que tinham sido recrutados pelos serviços ucranianos em troca de pagamento para matar estes dois alvos.

Segundo o FSB, o "Paragraph-88" terá oferecido 1,5 milhões de rublos (15.120 euros) por cada assassínio.

As agências noticiosas espanhola EFE e francesa AFP, que avançaram com a notícia do comunicado, indicaram não terem conseguido confirmar as alegações de fonte independente.

Margarita Simonian, chefe de redação da rede de televisão RT, é um dos rostos mais conhecidos da guerra de informação de Moscovo, que decorre paralelamente à ofensiva na Ucrânia.

Ksenia Sobtchak é filha do antigo presidente da câmara de São Petersburgo, Anatoli Sobtchak, que foi mentor do Presidente russo, Vladimir Putin.

No entanto, Ksenia Sobtchak, que nunca não escondeu a sua oposição à invasão da Ucrânia, levada a cabo a 24 de fevereiro de 202, dirige um canal na rede YouTube muito popular na Rússia, frequentemente crítico das autoridades.

A popular `influencer` foi obrigada várias vezes a deixar o território russo desde o início do conflito, mas acabou sempre por regressar.

Os ataques ou tentativas de assassínio são atualmente uma ocorrência regular na Rússia, pois visam maioritariamente ativistas que apoiam o ataque na Ucrânia.

Moscovo acusa as autoridades ucranianas, mas estas negam ou não comentam estes incidentes e, no ano passado, o FSB acusou a Ucrânia de estar a preparar um ataque contra o jornalista e apresentador de televisão russo Vladimir Solovyov.