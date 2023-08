Rússia diz ter intercetado dois drones norte-americanos na Crimeia

De acordo com Moscovo, foram enviados dois caças russos para "prevenir uma eventual violação da fronteira”. Através do Telegram, o Ministério russo da Defesa adianta que foram intercetados os veículos aéreos não tripulados MQ-9 “Reaper” e RQ-4 “Global Hawk”.Ambos efetuavam uma missão de "reconhecimento aéreo na região da península da Crimeia" anexada em 2014 pela Rússia.Após a chegada dos aviões russos, os drones "mudaram de direção” e “abandonaram as zonas de reconhecimento aéreo", acrescenta o Ministério russo da Defesa em comunicado.Em declarações à CNN, o porta-voz do Pentágono, tenente-coronel Garron Garn, garantiu que os EUA “vão continuar a realizar missões de rotina sobre o Mar Negro, conforme permitido pelo Direito Unternacional, para garantir a liberdade de navegação e manobra na região”.

Os incidentes entre aparelhos russos e drones norte-aamericanos ou da NATO têm-se multiplicado ao longo dos últimos meses, tanto no Mar Negro como no Báltico.







Em março passado, dois caças russos provocaram a queda de um drone norte-americano sobre o Mar Negro, alegando que se tratava de uma provocação dos Estados Unidos, "ao violar os limites da zona de restrição temporária do espaço aéreo" estabelecida pela Rússia.



Em julho, durante dois dias consecutivos, aviões russos seguiram `drones` espiões dos EUA no espaço aéreo sírio, com manobras que colocaram em perigo a segurança destas aeronaves.



Mais recentemente, a 5 de agosto passado, a Rússia enviou um caça para intercetar um outro `drone` MQ-9A sobre o Mar Negro.





c/ Lusa