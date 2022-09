Rússia e China. Trocas comerciais ascendem a 200 mil milhões de dólares

“A nossa parceria estratégica está a crescer… e com muito sucesso”, disse Vladimir Putin esta quarta-feira, durante uma reunião com Li Zhanshu, um dos principais responsáveis políticos do comité central do Partido Comunista Chinês, no fórum económico de Vladivostok.



“As trocas comerciais estão a crescer. No último ano cresceram significativamente, em 36 por cento, e chegaram aos 140 mil milhões de dólares. [Agora] continuam a crescer e no primeiro semestre deste ano cresceram mais 30 por cento. Parece que, brevemente, vamos chegar aos 200 mil milhões de dólares”.



Vladimir Putin espera encontrar Xi Jinping na próxima cimeira de cooperação entre os dois países, marcada para 15 e 16 de setembro, no Uzbequistão. O tresidente Xi também realçou o fortalecimento das relações com a Rússia.



O crescimento das relações comerciais entre os dois países vinha apresentando um robustecimento considerável ainda antes da invasão russa na Ucrânia. Em janeiro e fevereiro, as trocas entre os regimes de Putin e Xi cresceram perto de 40 por cento.



Desde a invasão de território ucraniano, Moscovo tem tido em Pequim o principal aliado económico, numa altura em que a economia europeia fecha portas à presença russa e se vira para outros mercados na procura da independência energética.