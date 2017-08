Rússia e Coreia do Norte. Os avisos dos EUA com uma porta aberta ao diálogo

Alexandre Brito - RTP 07 Ago, 2017, 18:06 / atualizado em 07 Ago, 2017, 18:08 | Mundo

Uma vez mais, o secretário de Estado norte-americano disse que os EUA estão disponíveis para dialogar com a Coreia do Norte se Pyongyang terminar os testes com mísseis balísticos, isto depois de as Nações Unidas terem este fim de semana imposto novas sanções.



"Quando as condições forem as certas, então podemos sentar e dialogar sobre o futuro da Coreia do Norte para que se sintam seguros e economicamente prósperos", afirmou Tillerson. "O melhor sinal que a Coreia do Norte pode dar para mostrar que está pronta para dialogar é terminar com os lançamentos de mísseis".



A pressão internacional, em particular dos EUA, tem tido pouco efeito na resposta norte-coreana em relação ao seu programa nuclear. O lançamento de mísseis tem sido uma constante nos últimos tempos.



As recentes afirmações de Tillerson parecem indicar que os EUA estão dispostos a resolver o conflito de forma pacífica.

"Séria desconfiança" em relação à Rússia

Nas Filipinas, o secretário de Estado norte-americano encontrou-se com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, no primeiro contacto em pessoa desde que Donald Trump assinou uma lei sobre novas sanções à Rússia. Em resposta, Moscovo anunciou a expulsão de 755 norte-americanos do país. Em causa, ainda a alegada interferência russa nas eleições norte-americanas.



Rex Tillerson afirmou ter dito a Sergei Lavrov que existe neste momento uma "desconfiança séria" entre as duas nações, mas acrescentou que não será útil "romper tudo por causa de um único problema". "Temos que encontrar uma forma de resolver isto", disse. "Temos as nossas diferenças, vamos continuar a procurar uma forma para resolver isto".



Tillerson afirmou ainda que discutiu com o homólogo russo o problema das eleições para os ajudar a "perceber o sério que este incidente foi e como danificou as relações" entre os dois países.



Nesse encontro, os dois diplomatas terão ainda discutido a situação na Ucrânia, um conflito que, afirmou, representa igualmente um obstáculo para uma boa relação entre os EUA e a Rússia.