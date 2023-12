Rússia e Irão aceleram estabelecimento de "novo e amplo entendimento"

Sem detalhar os termos do entendimento, o comunicado oficial revelou apenas que os dois responsáveis máximos pela diplomacia russa e iraniana falaram ao telefone segunda-feira eO anúncio comprova a crescente aproximação política, comercial e militar entre Moscovo e Teerão, vista com preocupação por Washington.Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se durante cinco horas no Kremlin com o seu homólogo iraniano, Ebrahim Raisi.

Tal como a Coreia do Norte, o Irão tem estado a fornecer armas à Rússia, especialmente drones de que Moscovo tem feito um uso alargado contra a Ucrânia. A Casa Branca adiantou que o Irão poderá vir a fornecer à Rússia mísseis balísticos.







Em novembro, Teerão anunciou a conclusão de acordos que lhe darão acesso a caças russos Su-35, helicópteros de ataque Mi-28 e aparelhos aéreos de treino de pilotos Yak-130.

Investimentos militares



Os dois países, ambos inimigos dos Estados Unidos da América, têm estado a investir em novas armas, numa altura em que dois teatros de guerra, Ucrânia e Gaza, centram as atenções internacionais.





Há dois dias, a agência estatal iraniana de notícias IRNA reveloucomo reforço do arsenal "de todas as fronteiras do país". Os drones têm um alcance operacional de até 1.000 quilómetros e foram exibidos numa cerimónia televisiva organizada numa academia militar de Teerão.Já esta segunda-feira,parte daquilo que o presidente chamou a nova força para expandir o poder naval da Rússia.O presidente russo viajou até Severodvinsk para apreciar os submarinos, batizados Krasnoyarsk e Imperador Alexandre III, nos estaleiros navais de Sevmash.Putin revelou que os dois submarinos nucleares se incluem em duas séries separadas de submersíveis que a Rússia se prepara para lançar.A aproximação entre Moscovo e Teerão não é apenas uma preocupação para os Estados Unidos.

O Irão é o principal inimigo de Israel e o grande fornecedor do movimento palestiniano Hamas e da guerrilha libanesa do Hezbollah, em amamento e financiamento. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, falou este domingo com Putin, a quem expressou a sua "desaprovação robusta" para com a cooperação "perigosa" da Rússia com o Irão.





com agências