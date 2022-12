Rússia e Irão preparam cooperação na construção de satélites

"A Rússia conta com o desenvolvimento das relações de associação com o Irão na construção de satélites", disse Borisov durante a exposição internacional de aviação na capital iraniana, citado pela Roscosmos na rede social Telegram.

A Roscosmos não referiu se os satélites em causa são para utilização civil ou militar.

Segundo Borisov, a construção de satélites é um dos pontos prioritários da agenda bilateral de Moscovo e Teerão.

A Roscosmos indicou que representantes de empresas russas de construção de satélites deslocaram-se ao Irão "para discutirem a substância dos problemas da indústria e as perspetivas de cooperação".

Outro dos assuntos abordados foi a "cosmonáutica tripulada".

No atual campanha militar da Rússia contra a Ucrânia, as forças de Moscovo utilizam drones (aparelhos aéreos não tripulados) de fabrico iraniano, mas Teerão tem negado publicamente a cooperação nos aspetos relacionados com armamento.