Rússia é suspeita de piratear agência de notícias do Qatar

O ataque informático consistiu na publicação de alegadas afirmações falsas atribuídas ao Xeque Tamin Ben Hamad Al-Thani. As controversas declarações minaram o consenso regional sobre temas sensíveis, designadamente com o Irão.







A partir daí foi um passo, para a Arábia Saudita e cinco países aliados (Egito, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iémen e Líbia) cortarem relações diplomáticas e acusarem o país de apoiar grupos terroristas.

EUA são aliados do Qatar



Apesar de os Estados Unidos serem um importante aliado do Qatar e terem no país uma das maiores bases militares na região do Golfo Pérsico, Donald Trump deu um apoio tácito ao isolamento do Qatar pelos países da região, não fazendo qualquer referência à possibilidade das notícias serem falsas.













Ao mesmo tempo, existe a informação que o FBI está a trabalhar em conjunto com as autoridades de Doha para apurarem a origem do ataque informático à agência QNA.

Segundo os investigadores norte-americanos, o objetivo dos piratas russos era criar divisões entre os EUA e os seus aliados naquela região do globo.





Desde as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, os serviços de intelligence investigam as atividades cibernéticas russas suspeitas de criaram notícias falsas no meio de processos eleitorais, mais recentemente na França e na Alemanha.

Quem financia os radicais islâmicos?



É a pergunta que ninguém quer responder com clareza nesta complexa teia de interesses. Nos últimos anos, a Arábia Saudita e o Irão foram sistematicamente acusados de ser os principais financiadores de grupos terroristas.

Ninguém esquece que 15 dos 19 terroristas do 11 de Setembro eram cidadãos sauditas.

No ano passado, numa visita à Arábia Saudita, funcionários da administração de Barack Obama, mostraram o seu desagrado por o país continuar a financiar a construção de mesquitas na Europa e em África, que em muitos casos ajuda a propagar o extremismo da religião islâmica.



A preocupação com as interferências russas foi realçada nos últimos meses em briefings do Congresso através do ex-diretor do FBI, James Comey.