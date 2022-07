Rússia e Ucrânia desbloqueiam exportação de cereais

A presidência turca anunciou que a cerimónia de assinatura do acordo irá contar com a presença do chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, do secretário-geral da ONU, António Guterres, e de representantes da Ucrânia e da Rússia, cujas identidades não foram avançadas por Ancara.Istambul foi palco na semana passada de uma reunião de peritos militares da Rússia, Ucrânia e Turquia e de representantes da ONU para tentar desbloquear a exportação dos cereais russos e ucranianos retidos devido à guerra na Ucrânia e evitar uma crise alimentar global.O anúncio deste acordo surge um dia depois do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, ter afirmado que insistiu junto da ONU para que a organização alcançasse um acordo que facilite as exportações agrícolas da Rússia, afetadas pelas sanções ocidentais, em troca da passagem dos cereais ucranianos bloqueados devido à guerra.