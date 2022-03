Rússia e Ucrânia voltam às negociações

Hoje, e apesar da continuação dos combates, realiza-se mais uma ronda de conversações, por videoconferência, entre delegações da Ucrânia e da Rússia, depois de ambos os lados terem assinalado sinais positivos nos últimos dias.



No domingo, o conselheiro presidencial do presidente ucraniano, Mykhailo Podoliak, escreveu na sua conta do Twitter que estão a decorrer conversações “contínuas”, enquanto o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, admitiu que a reunião seria feita por videoconferência.



Um dos negociadores pela parte de Moscovo, Leonid Sloutski, disse, citado pela AFP, que, comparando a posição das delegações no início do processo, constatam-se "progressos significativos".



Na véspera, no sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já tinha admitido existirem "avanços" e uma “abordagem diferente” da parte de Moscovo nas conversações com Kiev.



No domingo, a Rússia efetuou o ataque mais próximo de território da NATO desde o início da guerra na Ucrânia, ao bombardear uma base a cerca de 20 quilómetros da Polónia, no dia em que morreu um jornalista norte-americano.



O ataque à base foi efetuado, segundo dados preliminares divulgados pelas autoridades ucranianas, por 30 mísseis e terá feito, no mínimo, 35 mortos e 134 feridos. Kiev qualificou o bombardeamento de “ataque terrorista”.